Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

VAN RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre Haziran ayında Van’da toplam 519 konut satışı yapıldı.

Satış durumuna göre Van’da 151 konuk ilk el satış şeklinde gerçekleşirken, 368 konut ise 2. el satış şeklinde gerçekleşti.

Geçen yıl aynı ayında Van’da 525 konut satışı gerçekleşmişti. Van’da Haziran ayında satılan konut sayısı, Mayıs ayına göre de düşüş yaşadı. 2024 yılı Mayıs ayında Van’da 701 konut satılmıştı.