Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen kamp programına, il genelindeki tüm sağlık yöneticileri katıldı. 9 Kasım Van depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilen kamp, hem depremde hayatını kaybedenleri anmak hem de afet bilincini canlı tutmak amacıyla düzenlendi.

Cumartesi günü saat 14.00’te başlayan etkinlikler, pazar sabahı saat 07.00’de sona erdi. Program kapsamında muhtemel afetlere yönelik masa başı tatbikatı, saha tatbikatı ve teorik eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, afet çadırlarının kurulduğu alanda konaklayarak çadır kurma ve toplama uygulamaları ile gece alan taraması etkinliklerine katıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan araçların tanıtımının da yapıldığı programda, UMKE ve acil sağlık ekipleri organizasyonu yürütürken, AFAD ve jandarma ekipleri ise dış paydaş olarak kampa destek verdi.

Kamp boyunca sağlık yöneticilerinin afet farkındalığının artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahada ekip uyumunun pekiştirilmesi amaçlandı.