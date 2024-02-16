Her geçen yıl halk sağlığını daha fazla tehdit eden madde bağımlılığına yönelik olarak koruyucu ve önleyici çalışmaların yanında, sağlık personelinin bağımlılıkla mücadeleye dair bilgi düzeyini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler başladı.

İlk olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Van İl Sağlık Müdürlüğü personellerine yönelik düzenlenen eğitimlerde; madde, madde türleri, madde bağımlılığı konularında hizmet veren kurum ve kuruluşlar tanıtıldı.

2024 yılı sürecinde de çeşitli kurumlarda madde bağımlılığı konusunda kamu personellerine yönelik eğitimler devam edecek.