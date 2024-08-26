İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Van’da sağlık çalışmaları ile ilgili konular masaya yatırılırken, yeni yapılan hastanelerin durumları da konuşuldu.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında; inşaatı devam eden 7 Aile Sağlığı Merkezi, 4 Acil Sağlık İstasyonu, 2 Sağlıklı Hayat Merkezi, 1 İlçe Sağlık Müdürlüğü binası ve 2 İlçe Devlet Hastanesinin son durumları gündeme getirildi.

1. Basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin verimliliğinin arttırılmasına yönelik yapılacaklar, hastaneler arası il içi ve il dışı sevklerin son durumları, MHRS durumları Ekim ayı çalışmalar listelerinin planlanması ve görüntüleme hizmetlerinin randevu sürelerinin durumu da toplantıda ele alındı.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.