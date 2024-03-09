Yılın ilk sahuruna yarın gece kalkmaya hazırlanan Vanlılar ramazan ayına yönelik hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor.

Van’da marketler ve alışveriş mağazalarında gıda alışverişinde yoğunluğun yaşandığını belirten işletme sahipleri, satışlardan memnun olduklarını söylerken, gece geç saatlere kadar marketlerin açık olacağı kaydedildi.

Gıda alışverişi yapan vatandaşlar enflasyondan kaynaklanan artışlardan dert yanarken, bir yandan da ramazan ayı öncesi yapılan indirimleri fırsat bilerek alışveriş yapabildiklerini ifade ediyor.

İlk sahura saatler kala Vanlılar Ramazan alışverişi yapmaya devam ediyor. Marketlerde yoğunluğun yaşandığı son günlerde, en çok tercih edilen ürünler ise; peynir, zeytin, reçel, tahin, pekmez gibi kahvaltılık gıda ürünleri oluyor.