Nesine 2. Ligde play-off’lara kalan, ardından 1. Turda Menemen Futbol Kulübü’nü, 2. Turda Motolux 68 Aksarayspor’u eleyen Artı Değer Van Spor FK, 3. Turda Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak.

Play-Off 3. Tur ilk maçı yarın (22 Mayıs) Van’da, rövanş maçı ise 26 Mayıs’ta Elazığ’da oynanacak.

Uzun bir aradan sonra sahasında gece maçı oynayacak olan Van Spor’u taraftarlar da yalnız bırakmayacak. Yarın oynanacak maç için tribünlerin dolması beklenirken, Van Spor FK tarafından yapılan paylaşımlarda da tüm taraftarlar maça davet ediliyor.

BİLETLER YARIN SAAT 14.00’TE SATIŞA ÇIKARILACAK

Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazığspor arasında oynanacak maçın biletleri yarın Van Atatürk Şehir Stadyumu gişelerinden satılacak. Biletler saat 14.00 itibari ile satılacak. Kale arkası bilet fiyatları 65 TL’den, maraton bilet fiyatları ise 72 TL’den alınablecek.

Oluşabilecek yoğunluktan dolayı taraftarların biletlerini erkenden temin etmeleri tavsiye edildi.

GECE MAÇI OYNANACAK

Van’da uzun bir aradan sonra gece maçı oynanacak. Gece maçı olması taraftarları daha da heyecanlandırdı.

Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazığspor arasında yarın oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Van Atatürk Şehir Stadındaki mücadele HT Spor TV’den de canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur ilk maçında karşı karşıya gelecek olan Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazığspor arasındaki maçı Süper Lig hakemlerinden Çağdaş Altay yönetecek.

Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Selim Şenöz ve Arif Dilmeç, dördüncü hakemliğini ise Tolga Akbaba yapacak.

RÖVANŞ 26 MAYIS’TA

Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazığspor arasında oynanacak olan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur ilk maçının rövanşı 26 Mayıs günü Elazığ’da oynanacak.

Her iki kulüp başkanı da maç öncesi yaptıkları açıklamalarda, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, centilmence mesajlar verdi ve her iki maçın da güzel bir atmosferde oynanacağını söyledi.