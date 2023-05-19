Wanhaber – Özel

Van Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde bugün bisiklet turu organizasyonu gerçekleştirilecek.

Wanhaber’e açıklamada bulunan Yeşilay Van Şube Başkanı Bengin Çakay; “Bisikletini kapan buyursun turumuza katılmaya gelsin. Herkesi farkındalık turumuza davet ediyoruz” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün bisiklet severler tarafından pedallar çevrilecek.

Bisikletin yaygınlaştırılması ile birlikte çevreye dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan bisiklet turu, bugün (19 Mayıs) saat 10.00’da başlayacak.

“Yeşil pedallar bisiklet turu” adı verilen etkinlik Eski Emniyet Müdürlüğü önünde başlayıp, Kale Yolu ve Sahil Yolu’ndan devam ederek, 19 Mayıs kutlamalarının yapılacağı İskele’deki Yaşar Kemal Parkı’nda son bulacak.

WANHABER ARACILIĞI İLE ÇAĞRI YAPTI

Düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili bisiklet severlere Wanhaber aracılığı ile çağrıda bulunan Yeşilay Van Şube Başkanı Bengin Çakay, “Yaklaşık 200 bisikletliyi beklediğimiz etkinliğimizin renkli geçeceğini umuyoruz. Farkındalık oluşturmak için ter dökmek isteyen tüm bisiklet severleri, sizin aracılığınız ile etkinliğimize katılmaya, beraber pedal çevirmeye davet ediyorum. Bisikletini kapan etkinliğimize buyursun” dedi.

Umut Tarhan