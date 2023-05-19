Wanhaber – Özel

Van Gölü Havzasının güzelliklerine dikkat çekmek için foto safari etkinliği düzenlenecek. Söz konusu foto safari, bundan böyle geleneksel hale getirilecek.

Zaman zaman farkındalık etkinlikleri yaparak havzaya dikkat çeken Vangölü Aktivistleri bu kez foto safari düzenleyecek.

Van Gölü havzasına dikkat çekmek, güzelliklerini ölümsüzleştirmek ve duyurmak amacıyla gerçekleştirilecek foto safari, geleneksel hale getirilecek.

İlk foto safariyi bugün Bitlis ilinde gerçekleştirecek olan dernek, “Kadim Şehir Bitlis” teması ile “Bitlis’imizin tarihini yerinde görmeye gidiyoruz! Fotoğraf ve tarih tutkunu herkesi bekliyoruz” daveti yaptı.

Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmesi beklenen etkinliğe katılmak isteyenler bugün(19 Mayıs) sabah saatlerinde Tatvan’da bir araya gelecek ve ardından foto safari ile Bitlis’in tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirecek.

Haber: Umut Tarhan