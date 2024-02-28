Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, palyatif servisinde tedavi gören hastaların diğer hastalara oranla biraz daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Burada yatan hastalarla özel olarak ilgilendiklerini belirten Sarıkaya, “Ekibimizin tamamı hastalara bu bilinçle yaklaşıyor ve onlarla özel ilgileniyoruz.

Bu özel ilgi çerçevesinde bugünde bir moral ve motivasyon etkinliği yapmak istedik. Çok da güzel oldu. Hastalarımız da mutlu oldular. Burada genelde uzun süreli yatışlar oluyor. Çok uzun süre bir odanın içerisinde tedavi görmek biraz zor.

Bu süreçte de tabi ki amacımız tedavi uyumlarını artırmak. Hastanedeki palyatif servislerinin zaten amacı bu. Ev ortamını oluşturup bu hissi yaşatmaktır. Psikologlarımız da burada tedavi gören palyatif hastalarımızla çok özel ilgileniyorlar.

Bugünkü etkinliğimiz de bu kapsamdaydı. Umarım bu güzel ortam, hastanenin diğer bütün servislerinde de olur. Bütün ekibime böyle bir organizasyon yaptıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Uzman Dr. Özge Kızılırmak Kapusuz ise palyatif servisinde yatan hastalara moral günü düzenlediklerini ifade ederek, “Uzun süre servisimizde yatan hastalarımız var. Güneş göremeyen hastalarımız var. Bu amaçla tedavi süreçlerini daha uyumlu bir şekilde geçirmeleri açısından bu etkinliği düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Etkinlik, pasta kesiminin ardından ikramlarla sona erdi.