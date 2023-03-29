Van ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkilerin karışımıyla elde edilen meşhur otlu peynirin fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kilogram fiyatı 200 TL'ye ulaşan otlu peynir, sofralarda adeta lüks yiyecek duruma geldi.

İlkbahar aylarında taze olarak elde edilen, yaz sezonu boyunca küplere konularak toprağa gömülen Van Otlu Peyniri, Türkiye'nin birçok yerinden sipariş edilmeye devam ediyor.

Van'ın önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor. Van'ın tescilli ürünü olan otlu peynir, artan talep üzerine fiyatı da yükselmeye devam ediyor.

Özellikle geçtiğimiz yılın kurak geçmesinden kaynaklı, üretimi az olan ve son yılların en yüksek fiyatını bulan otlu peynir, yüksek fiyatıyla adeta cep yakıyor. Çoğunluğu kırsal kesimlerde elde edilen ve yöre halkının önemli geçim kaynaklarından olan Van Kahvaltısı'nın vazgeçilmezlerinden otlu peynir, son yılların en yüksek fiyatını buldu.

Peynirci esnafı, kırsal kesimlerdeki peynir üreticilerinin, kuraklıktan olumsuz yönde etkilendiğini, o yüzden de peynirin geçmiş yıllara göre çok az geldiğini ifade ederken, üretim az olmasından kaynaklı peynir fiyatları tavan yaptı. En kaliteli peynir 200-220 liradan satışa sunulurken, 170 ile 180 liraya satılan peynirler de bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi