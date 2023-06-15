Van YYÜ Senato Odasında yapılan toplantıda, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak 2023 Yükseköğretim Sınavları (YKS) ile ilgili uygulama süreci ele alındı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan oturumların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Şevli, “Van ilimiz ÖSYM’nin büyük sınavlarının yapıldığı önemli sınav merkezlerinden biridir.

Yapılan tüm hazırlıklar adayların sınav gününde karşılaşacakları engelleri en aza indirgemektir. ÖSYM Van Sınav Koordinatörlüğü tarafından gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. İnşallah, kurumlarımızla koordinasyon içerisinde sorunsuz bir sınav süreci ortaya koyacağız. Şimdiden sınavlara girecek tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Şevli, sınavların uygulanması sürecinde katkı ve desteklerinden dolayı ilgili kurum yöneticilerine teşekkür etti. ÖSYM İl Koordinasyon Toplantısına, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Nüfus Müdürü Kezban Aras ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke katıldı.

Van bölge gazetesi