Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı hedefiyle hızlı bir başlangıç yapıyor.

Seçimlerden omuz omuza başarı ile çıkan Cumhur İttifakı, sorunları ortadan kaldırmak ve refahı artırmak için yeni adımlar atmaya başladı.

28. Dönem'in ilk grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yılına Türkiye'nin 100 ille girmesinin yakışık alacağını söyledi.

Bahçeli'nin, "Cumhuriyet’in 100’ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." sözleri AK Parti'de karşılık buldu.

AK Parti çalışmalara başladı

Konuya olumlu yaklaşan AK Parti, 19 ilçenin il olması için hazırlıklara başladı.

Bunun gerçekleşmesi için ise belli kriterler gerekiyor.

O kriterlerden biri de il olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması gerekiyor.

Aynı zamanda il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması şartlar arasında.

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi 8 alanda kriterleri sağlayan ilçeler il olma hakkına sahip olabiliyor.

Kriterleri sağlayan 11 ilçe

Bu şarları sağlayan ilçeler ise kendini belli ediyor.

Son verilere göre ise bu kriterleri Antalya'nın Alanya, Mersin'in Tarsus, Bursa'nın İnegöl, Tekirdağ'ın Çorlu, Antalya'nın Manavgat, Ordu'nun Ünye, Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Fethiye, Mardin'in Midyat, Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Erciş ilçeleri sağlıyor.

Yerel seçimlerden önce yasalaşacak

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor.

İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının, mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.

10 yılda 14 ilçe il oldu

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.

ensonhaber