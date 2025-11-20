Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim programı düzenlendi.

Programda, siber zorbalık, mobil oyunlar, güvenli internet kullanımı, oltalama dolandırıcılığı, bankacılık ve ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkına bilgi verildi.

Gençlerin, eğitim kurumlarının ve vatandaşların dijital dünyada güvenli bir şekilde varlık gösterebilmeleri için çalışmaların devam edeceği belirtildi.