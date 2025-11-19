Eğitimde öğrenciler, sığır yetiştiriciliği, hayvan besleme, suni tohumlama, iç hastalıkları ve üreme sağlığı gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı. Eğitim, YYÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Cumali Özkan, Doç. Dr. Muğdat Yertürk ve Dr. Öğr. Üyesi Nebi Çetin'in dersleri ile DAP Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suphi Deniz'in hayvan besleme uygulamalarıyla yürütüldü.

Program kapsamında öğrenciler ayrıca ahır ve laboratuvar uygulamaları gerçekleştirdi. Van Kedisi Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin bilimsel çalışmaları ve koruma faaliyetleri hakkında bilgi edindiler. Eğitim, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez'in katılımıyla düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.