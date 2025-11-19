Harabeye dönen Mısır Çarşısındaki dükkanların yıkılması ve yerine yeni bir çarşı yapılması kararlaştırıldı. Çarşıdaki harabe durumdaki dükkanlar yıkılıp yerine modern “ara site” modelinde 30’ar metrekarelik yeni iş yerleri yapılacak.

Van’ın merkezindeki eski pazar yeri, uzun zamandır atıl durumda kalan ve deprem sonrası tehlikeli hale gelen yapısıyla esnafı mağdur ediyordu. Yaklaşık 207 esnafın faaliyet gösterdiği 3 bin metrekarelik alanda bulunan dükkanlar, yangınlar ve güvenlik sorunlarıyla da gündeme geliyordu.

Son ziyaretinde esnafın sorunlarını yerinde dinleyen Van Valisi Ozan Balcı’nın, kamu borçlarının tamamına yakın kısmını kapattırdığı belirtildi. Ayrıca Mısır Çarşısı esnaflarının verdiği bilgiye göre; kiracı esnafa 3 ay boyunca aylık 20 bin TL kira desteği verilecek ve alanın tamamen yıkılarak modern bir ticari siteye dönüştürülmesi sağlanacak.

Esnafların verdiğini bilgilere göre; mevcut 13-14 metrekarelik dükkanların 30 metrekareye çıkarılacağı projede, artış bedeli 10 yıl vadeyle tahsil edilecek ve hiçbir esnaftan peşinat istenmeyecek. Yıkım ve boşaltma işlemleri 15 Aralık 2025’te, inşaat ise Mart 2026’da başlayacak ve en geç 6 ay içinde yeni dükkanlar teslim edilecek. Projenin kent meydanıyla bütünleşen modern bir cazibe merkezi oluşturması hedefleniyor.

SUSAN: ORTAM DÜZENLİ, FERAH VE SAĞLIKLI BİR HALE GELECEK

Yıllardır mücadele ettikleri sorunlu pazar yerinin artık kurtuluşa kavuştuğunu, tüm sürecin esnafın dilekçeleri sayesinde başladığını, Vali Balcı’nın borçların büyük kısmını sildirdiğini ifade eden Mısır Çarşısı sorumlusu Nimetullah Susan, “1999’dan beri burada esnafız. Allah Valimizden razı olsun, nihayet bu işe el attı ve sürecin sonu göründü. Bütün bu gelişmeler tamamen bizim yıllardır verdiğimiz dilekçeler ve ‘207 esnafız, mağduruz’ diye haykırışlarımız üzerine başladı.

Aramızdan hayatta olmayan arkadaşlarımız bile oldu; burası adeta bir yüke dönüşmüştü, çocuklarımızın aynı sıkıntıları yaşamasını istemediğimiz için mücadele ettik ve sonunda Valimiz bizi kırmadı, bu yükü üzerimizden aldı. Yeni projede bize çok daha büyük, modern ve kullanışlı dükkânlar yapılacak; tapular müstakil olacak, ortam düzenli, ferah ve sağlıklı bir hale gelecek. Projeyi henüz kabataslak gösterdiler, detayları netleşince tekrar çağırıp hep birlikte inceleyeceğiz; söylenenlere bakılırsa şu ankinden çok daha güzel olacak.” dedi.

Vali Balcı’nın borçların büyük kısmını sildirdiğini belirten Susan, “Boşaltma tarihi önce 25 Kasım’dı ama Valimiz esnafın ‘alacak-verecek işlerimizi toparlayacak vaktimiz yok’ yakınmasını dinledi ve büyük bir anlayış göstererek tarihi 15 Aralık’a erteledi; böylece yıkım da o tarihte başlayacak. Eğer proje anlatıldığı gibi olursa kimse mağdur olmayacak; hem kiracılar hem mülk sahipleri kazanacak. Devlet bize ‘Bana 5-6 ay süre verin, yerinizi çok daha güzel hale getirip teslim edeyim’ diyor. Hazır beton ve blok sistemiyle kısa sürede biteceğine inanıyoruz; devletin gücü var, yapar.” şeklinde konuştu.

ŞEYLAN: DÜKKANLARIMIZ 30 METREKAREYE ÇIKACAK

Yaklaşık 207 esnafın mağduriyetine son verecek yenileme projesi için geri sayımın başladığı çarşıda esnaflık yapan Meran Şeylan, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

“5-6 yıldır yangınlar yaşadık, çok tehlikeli, sıkıntılı günler geçirdik. Sonunda Valimiz geldi, tüm sorunlarımızı dinledi. 1,5 milyon TL’lik kamu borcumuzu sildirdi. Burası yıkılacak, yerine modern ara site yapılacak. Şu an 13-14 metrekare olan dükkanlarımız 30 metrekareye çıkacak, artış için peşinat yok, sadece fazla alanın ödemesi 10 yıl taksitle yapılacak. Yıkım 15 Aralık 2025’te başlayacak, inşaat Mart’ta başlayıp 6 ayda bitecek. Kiracılara 3 ay boyunca aylık 20 bin TL kira yardımı yapılacak.”