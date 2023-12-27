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Hoton Medya tarafından verilecek sosyal medya farkındalık ve medya okuryazarlığı seminerlerinin 10 farklı okulda 8-12 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Hoton Medya Kurumsal İletişim tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de nüfusun yüzde 83,4’ü internet kullanıcısıdır.

Toplam nüfusun yüzde 95,4’ü mobil bağlantı sahibi olmasının yanında toplam nüfusun yüzde 73,1’i aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Birinci ilk hedef kitlesi öğrencilerdir. Bu nedenle organizasyonun amacı; kitle iletişim araçları (Yazılı-sözlü-görsel ve sosyal medya) yoluyla elde edilen mesajları çözme, değerlendirme ve iletme yeteneği olan medya okuryazarlığını güçlendirmek, öğrencileri sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması, algı yönetimleri ve dezenformasyonlara karşı duyarlı olmasını sağlamaktır.

Bu organizasyon içerisinde uygun görülürse sosyal medya ve kariyer planlarında farklı bakış açıları kazanılmasına yönelik bir sinema filmi eşliğinde olaylara farklı bakılması, kaynağının araştırılmasını, bilginin teyit edilmesine yönelik konu başlıkları da sunulacaktır. İkinci hedef kitle velilerdir. Seminerlerin ikinci hedef kitlesi öğrenci velileridir. Medya okuryazarlığı yanında, dezenformasyon haberlere, içeriklerde yer alan tehlikelere karşı mücadelenin nasıl yapılacağı örneklerle anlatılacaktır.

Velilere ve öğrencilere yönelik iki aşamalı olarak düzenlenecek seminerlerde; ‘Geleneksel medya, Sosyal medya, Medya okuryazarlığı, Sosyal medyanın etkileri, Dünyada ve Türkiye’de sosyal medya oranları, Ne kadar sosyal medyada kalıyoruz? Neyi takip ediyoruz, istatistik bilgiler nelerdir? Sosyal medyada bizi bekleyen tehlikeler nelerdir? Sosyal medyada dezenformasyon yalan haberle mücadele yöntemleri nelerdir? Hangi haberi nasıl görmeliyiz? Neler yapmalıyız? Teknolojik bağımlı mıyız? Teknolojik bağımlıktan kurtulmak için veliler ne yapmalı? Çocuklarımızı sosyal medyanın etkilerinden nasıl korumalıyız? Çocuğumuz teknolojik bağımlı mı? Çocuğumuzu bu tehlikeden kurtarmak için ne yapmalıyız? Çocuklarımız siber zorbalıkların hedefinde? Ne tedbirler almalıyız?’ başlıklarında eğitim verilecek. 8-10 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek eğitimler; gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı gazeteci-yazar Turgay Türker, ünlü kişisel gelişim uzmanı, TV programcısı, yazar Adem Karafilik, ünlü yönetmen İbrahim Demirkan ve Kişisel Gelişim Uzmanı Nurten Lahi tarafından verilecek” denildi.