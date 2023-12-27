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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Özalp ilçesinde Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav (e-MTSK) sınavı öncesi çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde iki ayrı okulda üzerlerinde kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışan 9 şahıs ve sınav merkezi çevresinde olup organizatör olarak tespit edilen 4 şahıs üzerinde yapılan aramada kopya düzeneği olarak değerlendirilen; 9 adet kulak içi kulaklık cihazı, 8 adet koli bandına sarılı vaziyette gizli kamera düzeneği, 8 adet iletişim kurmaya yarayan elektronik cihaz, 6 adet wifi cihazı, 3 adet sim kart kılıfı, 1 adet kulak içi kulaklık kılıfı, 1 adet gizli kamera düzeneği kılıfı ele geçirilmiştir.

Konuyla ilgili devam eden çalışmalar kapsamında kopya düzeneği sağlayan ve yönlendiren 4 şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.