Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Gençlik Merkezlerinde görev yapan manevi danışmanlar, bir haftalık ara tatil sürecinde gençlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrencilerin ara tatil sürecini verimli geçirmesi amacıyla hem sosyal hem de eğitsel faaliyetler gerçekleştirildi. Program kapsamında verilen değerler eğitimlerin sonunda yapılan sınavla öğrencilerin bilgileri ölçüldü. Sınavda dereceye giren öğrenciler ise motivasyonlarının artırılması amacıyla ödüllendirildi.

İHA muhabirine konuşan Gençlik Merkezi Manevi Danışma Rehberi Şeref Uslu, çocukların dini bilgilerle donanması ve ahlaki duyarlılıkla yetişmesine katkı sunmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Her dönemde çocukların ilgisini çekecek etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Uslu, "Çocukların gönlünü kazanmak ise yaptığımız işin en önemli kısmını oluşturuyor.

Bazen futbol oynayarak, bazen çeşitli oyunlarla onlara eşlik ediyor; böylece iletişimimizi daha güçlü hâle getiriyoruz. Ara dönemlerde ise işlediğimiz derslere yönelik küçük sınavlar yapıyoruz. Çocuklar hem dini bilgilerini pekiştiriyor hem de dönem sonunda gerçekleştirdiğimiz ödül töreni sayesinde motivasyonları artıyor" dedi.

Faaliyetlerden dolayı ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını, bu dönüşlerin de kendilerini memnun etiğini dile getiren Uslu, "Gençlik merkezimizde müzikten sanata, derslerden sosyal etkinliklere kadar pek çok faaliyet yürütülüyor. Çocuklar bu faaliyetler için merkezimize gelirken aynı zamanda bizi de tanıma fırsatı buluyor. Böylece onlara dini bilgileri aktarma ve gönüllerine dokunma imkânımız oluyor" diye konuştu.