Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Önal ile Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı önündeki tıra arkadan çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurlarından Ali Barut'un şehit olduğu öğrenilirken polis memuru Hatice Önal ise ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

YARALI POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Polis memuru Hatice Önal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, şehit polis memuru Ali Barut'un Manisa'nın Salihli ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.