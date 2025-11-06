Yukarı Güldere Mahallesi'nde 284 öğrencisi bulunan 80. Yıl İbrahim Gümüş İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulması amacıyla "Soframızdan Bahçemize" projesi başlatıldı.

Okulda görevli sınıf öğretmeni Gülcan Yumuş'un başlattığı proje kapsamında öğrencilere, tarımsal faaliyetler, geri dönüşüm, çevre ve sıfır atığın önemiyle ilgili eğitimler veriliyor.

Haftanın belirli günlerinde evlerinden sebze ve meyvelerin sap, yaprak, kabuk gibi kısımlarını okula getiren öğrenciler, gıda atıklarını okul bahçesinde oluşturulan alanda toprakla buluşturdu.

Uygulamalı eğitimlerle çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesinin planlandığı çalışma kapsamında belli bir süre toprak altında bekletilecek atıkların kompost (yenebilir bir takım atıkların, ağaç, dal, yaprak parçalarının çürütülmesi, öğütülmesi sonucu elde edilen doğal gübre) gübre haline gelmesi sağlanacak.

Öğrencilerin tarımsal faaliyetleri yaşayarak öğrendiği çalışmayla elde edilecek gübrenin okul bahçesinde fidan dikiminde ve mahalledeki bahçelerde kullanılması amaçlanıyor.

"Bitkisel atıkları çöp olarak atmasınlar"

Proje koordinatörü Yumuş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi amacıyla başlattığı "Yeşil Vatanı Korumak, Vatanı Korumaktır" projesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Farkındalık etkinlikleri yaparak öğrencileri bilinçlendirdiklerini belirten Yumuş, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli çalışmalar yürütülüyor. Ben de kompost yapımının farkına vardım ve öğrencilere bunu öğretmeye karar verdim. Önce yeşilliğin önemiyle ilgili videolar izlettim. Daha sonra kompostun ne olduğu ve faydalı gübrenin nasıl yapıldığıyla ilgili öğrencilerimi bilgilendirdim." dedi.

Eğitimlerle çevreye duyarlı bir neslin yetişmesini amaçladıklarını dile getiren Yumuş, şunları kaydetti:

"Çalışmayı okul bahçesinde yürütüyoruz. Ülkenin en soğuk yerlerinden birinde bu çalışmaları başlattık. Burada ağaçların tutması bile çok zor. Okulumuzun bahçesindeki toprağı bitkisel atıklarla beslemeye çalıştık. Daha sonra velilere de bu bilinci aşılamak istiyorum. Bitkisel atıkları çöp olarak atmasınlar, faydalı bir gübre olarak bahçelerinde değerlendirmelerini istiyoruz."

"Bitkisel atık bilincini yaygınlaştırmaya kararlıyız"

Okul Müdürü Yunus Er ise "Öğretmenimizin başlattığı proje bize ilham oldu. İlk ve ortaokuldaki tüm öğrencilerimize bitkisel atık bilincini yaygınlaştırmaya kararlıyız. Bitkisel atıkların çöp olmadığını ve toprağa fayda sağladığını başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşayan 2. sınıf öğrencisi Aylin Aydoğan da "Evimizden getirdiğimiz sebze ve meyve kabuklarını yeşilliğin artması için toprağa gömdük. Meyve ve sebze kabuklarının çöp olmadığını öğrendik." ifadelerini kullandı.