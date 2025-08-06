Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı illerin başında gelen Van’da, binlerce besiciye koyun desteği sağlandı.

Geniş meraları ve yaylaları ile küçükbaş hayvancılık için elverişli bir yapıya sahip olan Van'da, projeden her yıl artan sayıda besici faydalanıyor. Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, projeye dair son verileri Wanhaber ile paylaştı.

“ÇİFTÇİMİZE BİNLERCE HAYVAN DAĞITTIK”

İl Müdürü Şişman, “Besicilerimize desteğimiz 5. yılında da durmaksızın devam ediyor. Her yıl protokolü uzatıyoruz. Bu uzun yıllar sürecek çünkü talepler oldukça yoğun. Elbette dönemsel olarak bu taleplerin yoğunluk derecesi değişkenlik gösterebiliyor.” dedi.

2020 yılından bu yana toplam 2 bin 398 çiftçinin projeden yararlandığını belirten Şişman, bu süreçte 237 bin küçükbaş hayvan dağıtıldığını ve yaklaşık 677 milyon TL tutarında kredi kullanıldığını ifade etti.

“1,2 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ DESTEĞİ”

Van İl Müdürü Şişman, kredi miktarını da açıklayarak, “Proje kapsamında verilen kredi desteği üst limiti 1 milyon 200 bin TL’ye çıkarıldı. Bu tutarın 300 bin TL’si sıfır faizli olarak sunuluyor ve kalan 900 bin TL ise oldukça düşük faizli kredi olarak veriliyor. Kredinin ilk yılı ödemesiz geçiyor, kalan borç ise 5 yıl vadeye yayılarak ödenebiliyor.” sözlerine yer verdi.

Proje sayesinde birçok besici gelirlerini artırırken, bazı üreticiler de hayvan sayılarını büyüterek hayvancılığın Van genelinde gelişmesine katkı sundu.