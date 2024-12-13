Sağlık Bakanlığı tarafından, ambulansların trafikte daha hızlı ilerlemesi için hayata geçirilen proje, Van İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Proje, trafikte "fermuar sistemi" olarak bilinen düzenin yaygınlaştırılmasını ve sürücülerin bu konuda bilinçlenmesini hedefliyor. Lansmanda, sistemin işleyişi ve trafikteki hayati önemi detaylı bir şekilde anlatıldı.

Programda konuşan Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, “Fermuar sistemiyle yaşama yol ver projesi ile Van ili olarak ambulans servisi başhekimliğinde sağlık müdürlüğümüz başkanlığında Van'ımızdaki tüm diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte fermuar sistemiyle yaşama yol ver projesinin lansmanını gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında özellikle emniyet, jandarma, AFAD, sivil toplum kuruluşlarımız, itfaiye gibi diğer tüm kuruluşlarımızla birlikte fermuar sistemiyle yaşama yol ver projesini nasıl daha iyi anlatabiliriz diye bu konu hakkında bir lansman toplantısı gerçekleştirdik. Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi yediden yetmişe herkesi ilgilendir bir projedir. Ambulanslarımızla vakalara gittiğimizde yüzde kırk oranında yaşama şansını arttırabilecek bir projedir.

Bu noktada tüm paydaş kuruluşlarımızla birlikte her alanda, sosyal medyada, belediye otobüslerinde, sahalarda, okullarımızda, AVM'lerimizde, televizyonlarımızda, her alanlarda biz bu projeden bahsedeceğiz, bu projeyi anlatacağız. Toplumdaki bu sosyal farkındalık seviyesini daha da arttırarak hastalarımıza daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Çiçek ise, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde "Fermuar Sistemi" kapsamında Yaşama Yol Ver projesinin il lansman tanıtımını gerçekleştirdik. Her yaş grubunda farkındalığı artırmak için koordineli olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Bir hayatın bile değerli olduğu inancı ile bu projenin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu proje ile farkındalık yaratarak trafik güvenliğine ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

Trafikte Hayat Kurtaran Sistem nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen proje ile acil sağlık hizmetlerinin en kritik anlarda hayat kurtarma rolüne dikkat çekmek ve sürücülerin ambulanslara yol verme bilincini artırmak amaçlanıyor. Fermuar Sistemi adı verilen yöntem, sürücülerin trafiği düzenli hale getirirken, öncelikli geçiş hakkına sahip olan ambulanslara yol vermeyi teşvik eden bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Bu sistem, trafikteki araçların, acil durumlar için geçiş yapan ambulanslara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak, hayat kurtarmada önemli bir rol oynuyor.