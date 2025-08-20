Van yılın son çeyreğinde önemli fuarlara ev sahipliği yapacak. İpekyolu Fuarcılık tarafından organize edilecek birçok fuarlar ile kentte ekonomiyi canlandırmak, işbirliklerini geliştirmek, illerin öne çıkmış ürünlerini tanıtmak gibi birçok konu amaçlanıyor.

Son yıllarda çok sayıda fuarın düzenlendiği Van’da bu yılın sonlarına doğru da yine farklı fuarlar düzenlenecek.

Bu fuarlardan biri olan Van Yöresel Ürünler Gıda ve Hediyelik Eşya Fuarı ise 12. kez kapılarını açacak.

Söz konusu fuara Van’ın yanı sıra diğer illerden de katılım bekleniyor. Yöresel ürünlerin sergilendiği fuar kapsamında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Fuarda illerin öne çıkmış lezzetleri de katılımcılara sunulacak.

FUARIN TARİHİ

Bu yıl 12. kez kapılarını açacak olan Van Yöresel Ürünler Gıda ve Hediyelik Eşya Fuarı 24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Fuar kapsamında şehir merkezinden fuarın düzenleneceği Van Expo Fuar ve Kongre Merkezine ulaşım desteği de sağlanacak.

Fuar 10 gün boyunca açık olacak.