Türkiye Otomotiv Bakım Derneği Federasyonu (TOBFED), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Van Ticaret Odası (Van TSO) arasında yapılan iş birliğiyle, Van, otomotiv sektöründe pilot bölge olacak. Proje, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirilmesi ve yerel firmaların desteklenmesi hedefiyle hayata geçirilecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜZEM), Otomobilciler Birliği Federasyonu ile görüşmeler yürüterek Van’daki yerel otomotiv firmalarıyla iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. İŞKUR ile yapılan görüşmeler neticesinde, firmaların personel ihtiyaçları tespit edilerek bu doğrultuda eğitim kursları düzenlenecek.

Akademinin sürdürülebilirliği için güncel ekipman temini, kursiyer ve eğitmen ücretleri ile il dışından gelecek eğitmenlerin konaklama giderleri gibi maliyetler üzerinde durulduğunu belirten Doç. Dr. Ali Kılıçer, “YÜZEM olarak Otomobilciler Birliği Federasyonu ile görüşmeler yürütüyoruz ve Van’daki yerel otomobil firmalarıyla iş birliği yapmayı planlıyoruz. İŞKUR ile yapılan görüşmeler sonucunda, firmaların personel ihtiyaçları belirlenerek kurslar açıyoruz. Ayrıca, bir otomotiv akademisi kurma fikri üzerinde de çalışıyoruz. Ancak bu akademinin sürdürülebilir olması için güncel ekipmanların alınması, kursiyer ve hoca ücretleri, il dışından gelecek hocaların konaklama giderleri gibi maliyetleri dikkate alıyoruz.” dedi.

Kılıçer, bu projeyle sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini de ifade etti.