Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van Gölü’nden tatlı sulara yönelen milyonlarca inci kefali (Van Balığı), zorlu yolculuklarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Su sıcaklığının üreme için uygun seviyeye ulaşmasıyla birlikte yolculuğa başlayan balıklar, üreme döngüsünü sürdürebilmek için bu zorlu serüvene devam ediyor.

İnci kefalleri Bendimahi Çayı’nda da yoğunluk oluşturuyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadele bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

MARTILARLA NEFES KESEN MÜCADELE

Dünyada yalnızca Van Gölü Havzası’nda yaşayan inci kefalleri, göç sırasında martıların da hedefi oluyor.

Akıntıya karşı ilerlemeye çalışan balıklarla onları avlamak için fırsat kollayan martılar arasında yaşanan mücadele etkileyici görüntüler ortaya çıkarıyor.

Alanda bu mücadeleye tanık olan ziyaretçiler de anı fotoğraflayabilmek için uygun zamanı kolluyor.

ÜREME YOLCULUĞU 15 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden Van Balığı, yumurtalarını bırakabilmek için önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışıyor. Bölgede devam eden bu doğal döngü turizm açısından önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

Balıkların zorlu yolculuğu 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar balığı avlamak yasak.