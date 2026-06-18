Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzur, güven ve sükunet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda; 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak.

Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır.

Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır" dedi.

Sınav-77

'355 NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK'

Bakan Çiftçi, açıklamasında, "Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz; 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA