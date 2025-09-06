Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde müze sayısı 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 5,0 artarak 636 oldu. Müzelerin 217 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 401 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı ise 147 oldu.

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 3 milyon 995 bin 133 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre yüzde 0,9 artarak 3 milyon 370 bin 881 olurken özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 1,7 artarak 291 bin 89, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 22,1 artarak 333 bin 163 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1'i sikke, yüzde 27,8'i arkeolojik materyal, yüzde 6,5'i etnografik materyal, yüzde 3,5'i tablet oldu.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2024 yılında yüzde 10,6 artarak 61 milyon 687 bin 726 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 51,7'si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 18 milyon 995 bin 286 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 30,8 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 8,4 artarak 19 milyon 774 bin 549 olurken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ziyaretçi sayısı yüzde 42,3 artarak 9 milyon 999 bin 370 oldu.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 5 milyon 964 bin 575 oldu.

VAN’A AİT VERİLER;

Açıklanan verilere göre Van’da yer alan toplam müze sayısı 2, ören yeri sayısı ise 3 olarak kayıtlara geçti. Van’da yer alan 2 müzede bulunan toplam eser sayısı ise 43 bin 14 olarak raporlandı.

2024 yılı itibari ile Van’da Bakanlığa bağlı toplam ören yeri sayısı 3 olarak bildirilirken, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 276 bin 94 olarak açıklandı. 2023 yılında Van’da müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı ise 273 bin 620 olarak açıklanmıştı. Buna göre 2024 yılında Van’da müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 0,90 arttı.

VAN EN ÇOK MÜZE ZİYARETİNİN YAPILDIĞI 19’UNCU KENT OLDU!

Geçtiğimiz yıl en yüksek müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları; 18 milyon 182 bin 745 ile İstanbul, 4 milyon 698 bin 641 ile İzmir ve 4 milyon 451 bin 607 ile Nevşehir illerinde gerçekleşti. Bu dönemde Van ise Türkiye genelinde müze ve ören yeri en fazla ziyaret edilen 19’uncu kent oldu. 2023 yılında Türkiye genelinde müze ve ören yeri ziyaretçi sayısında 16’ncı sırada olan Van, 2024 yılında 19’uncu sıraya gerileyerek üç basamak düşüş gösterdi.

2024 yılında Van’da 197 bin 215 kişi ücretli, 78 bin 879 kişi ise ücretsiz olarak müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Aynı yıl içinde Van’da toplam 82 bin 5 müze kart satışı gerçekleşti.