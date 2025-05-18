Van’da Müzeler Haftası, konserler, etkinlik atölyeleri, sergiler ve fotoğraf yarışmalarıyla renkli etkinliklere sahne olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Van Müze Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenecek olan etkinliklerde 18-24 Mayıs tarihleri arasında “Müzede O An” konulu fotoğraf yarışması da düzenlenecek.

Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri 20 Mayıs Salı günü saat 11.00’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından etkinlikler; kabak keman konseri, köklere dokunuş sergisi, aile temalı fotoğraf sergisi, müzede drama etkinliği, kültür koruyucuları etkinliği, sikke basımı ve kilim atölyesi ile devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 21 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te pandomim gösterisi ve Müze-Mim gösterisi yapılacak. 23 Mayıs Cuma günü ise saat 13.00’te keman ve piyano gösterimiyle etkinlikler sona erecek.