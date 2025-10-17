Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayı verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü motosiklet, yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 1,8'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 67,6, otobüste yüzde 29,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 24,6, traktörde yüzde 13,6 artarken otomobilde yüzde 15,4, motosiklette yüzde 5,9, kamyonette yüzde 0,9 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.

VAN’DAKİ MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI;

2025 Eylül ayına ait verilere göre Van’da 36 bin 617 otomobil, 6 bin 169 minibüs, 872 otobüs, 24 bin 15 kamyonet, 5 bin 916 kamyon, 9 bin 564 motosiklet, 9 bin 760 traktör ve 825 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Eylül 2025’te Van’da toplam 93 bin 738 motorlu kara taşıtı bulunurken, bu sayı bir önceki ayda ise 92 bin 614 olarak kaydedilmişti. Bir ayda toplam taşıt sayısı bin 124 adet artarak yaklaşık yüzde 1,21’lik yükseliş kaydetti.

Eylül ayında en dikkat çekici artış, motosikletler, hem sayısal hem de oransal olarak en yüksek artışı gösteren taşıt türü oldu.

Van’daki motorlu kara taşıtı sayısı Türkiye’de bulunan toplam taşıt içerisindeki payı ise yalnızca yüzde 0,3 olarak açıklandı.