Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımının bırakılması ve azaltılmasını teşvik etmek amacıyla 81 ilde Tütünle Mücadele Timleri ve Mobil Sigara Bırakma Polikliniklerini hizmete aldı.

Sağlık ekipleri, özel olarak hazırlanan araçla kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşarak sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Edremit ilçesinde tütün ve tütün ürünlerinin zararları, pasif etkilenim, dumansız hava sahası, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, ALO 184 Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör Uygulaması hakkında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Abdurrahman Gümüş, basın mensuplarına, sigara kullanımının birçok hastalığa sebep olduğunu söyledi.

Sigaranın hem ekonomiye hem de sağlığa zarar verdiğini belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlıklarının kıymetini anlaması lazım. İnsanlarımızın yaşı kaç olursa olsun bu kötü alışkanlıktan vazgeçmesi ve hayatına yeni bir başlangıç kazandırması gerekiyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da sigarayla mücadelede önemli çalışmalar yürütüyor. Hastanelerde ve sağlıklı yaşam merkezlerinde sigara bırakma poliklinikleri hizmet veriyor. Bunun yanında ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı mevcuttur."

Van'da ekiplerin sahada çalışma yürüttüklerini dile getiren Gümüş, "81 ilde Mobil Sigara Bırakma Poliklinik Aracı hizmet vermeye devam ediyor. Hekimler ve sağlık personeli vatandaşlarımıza ulaşarak sigarayı bırakma noktasında yoğun bir destek sağlamaktadır. Aslında bütün şartlar sigarayı bırakmak için var. Vatandaşların da bu konuda irade göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.