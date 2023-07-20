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Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)’un satışa çıkardığı, Aydın Perihan AVM karşısında bulunan eski Özel İdare Lojmanlarının arsası Çelenk Taşımacılık Erdal Çelenk tarafından satın alındı. Alıcı bulmayan milyonluk arsa, yeniden aynı bedelle satışa sunuldu.

Geçici teminat miktarı 2.501,785,00 TL olarak belirlenen milyonluk arsa, 20 Temmuz 2023 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satıldı. Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait olan, Van İli İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi ada 327, parsel 21'de kayıtlı 942,34 m²'lik taşınmazın 2886 Sayılı Yasanın 37.'nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satıldı.

Aynı arsa, Mart ayında 83 milyon 392 bin 857 TL ile (KDV vb. diğer vergiler hariç) satışa çıkarmıştı ve alıcı bulamamıştı. Çelenk Taşımacılık Erdal Çelenk, arsayı 95 milyon 100 bin TL + KDV’ye satın aldı.

Van bölge gazetesi