Van’da Milli Emlak Müdürlüğü tarafından taşınmaz satışı yapılacak. Satışı yapılacak taşınmazlar, Van’ın merkez ilçeleri İpekyolu, Edremit, Tuşba ile Erciş ilçelerinde yer alıyor.

Hazineye ait taşınmazlar; İpekyolu ilçesindeki Yalınağaç ve Kavuncu mahallelerinde, Tuşba ilçesindeki Bardakçı, Yumrutepe, Atmaca, Hıdır, Esenpınar ve Çobanoğlu mahallelerinde, Edremit ilçesindeki Kurubaş mahallesinde ve Erciş ilçesindeki taşınmaz ise Vanyolu mahallesinde bulunuyor.

TAŞINMAZLARIN İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık teklif usulü ile satışı yapılacak, İpekyolu, Tuşba ve Edremit’teki taşınmazların ihalesi, 14 Aralık Pazartesi günü saat 09.00’da Edremit İlçesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18) toplanacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek. Erciş ilçesindeki taşınmaz için ise 9 Aralık Salı günü saat 10.30’da Erciş Kaymakamlığı Erciş Milli Emlak Servis Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda açık teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

İHALLERE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge.

-Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

-Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

-Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı.

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden, http://www.milliemlak.gov.tr veya https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir.

Ayrıca Erciş İlçesinde gerçekleştirilecek olan ihalede 11 taşınır mal, (8 minibüs, 2 kamyonet ve 1 otomobil) satışı da gerçekleştirilecek. Taşınır malların ihalesi de 9 Aralık Salı günü saat 13.00’de başlayacak.