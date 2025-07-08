İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2025 yılı Haziran ayına ilişkin trafik kazası istatistiklerini Resmi İstatistik Programı (RİP) verileri paylaşıldı. Yayımlanan Aylık Trafik İstatistik Bülteni’nde, Türkiye genelindeki trafik verilerinin yanı sıra Van’a ait kaza istatistikleri de yer aldı.

2025 yılı Haziran ayını kapsayan trafik raporuna göre ülkemiz genelinde 25 bin 970 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Haziran 2025 dönemini kapsayan bu verilerine göre ülke genelinde 30 bin 341 maddi hasarlı kaza raporlandı. Aynı dönemde meydana gelen bu kazalarda 251 kişi hayatını kaybederken, 37 bin 725 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına göre 2025 yılı Haziran ayında ise Van’da 216 ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği belirtildi. Bu dönemde Van’da, 245 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti.

Van’da bu dönemde yaşanan trafik kazalarında, olay yerinde 5 vatandaş hayatını kaybederken, bu bültende belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.

Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazalarında toplam 370 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.