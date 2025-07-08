ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Binyamin Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'de ateşkesle ilgili, “Gazze'de barış yolundayız. Çok umutluyuz. Hamas da ateşkes istiyor. İsrail-Hamas ateşkesine engel yok" dedi.

Netanyahu ise "Filistinlilere daha iyi bir gelecek sunacak ülkeler bulmak için ABD ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesine ilişkin soruyu Netanyahu, "Gazze'de kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Burası bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli" diye yanıtladı.

‘UMARIM YENİDEN SALDIRMAK ZORUNDA KALMAYIZ’

Trump İran ile yaşanan krize ve 12 gün süren savaşa ilişkin, "İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor. Büyük darbe aldılar" açıklamasında bulundu.

İran'a yönelik başka bir saldırı planları olup olmadığına dair yöneltilen soruya Trump, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız" yanıtını verdi.

Trump, İran'ın yaşanan gerilim sonrasında görüşmeler için istekli olduğunu vurgulayarak, "Buluşmak istiyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. İki hafta önce olduklarından çok farklılar. Görüşme gelecek hafta gerçekleşebilir" dedi.

‘DOĞRU ZAMANDA İRAN'A YAPTIRIMLARI KALDIRMAK İSTERİM’

Doğru zaman geldiğinde İran'a yaptırımları da kaldırmak istediğini aktaran Trump, "Onlara yeniden inşa etme şansı vermek isterim çünkü İran'ın kendini barışçıl bir şekilde yeniden inşa ettiğini görmek isterim” diye konuştu.

Trump, bölge ülkelerinin ve Netanyahu'nun isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve bununla Şam yönetimine ‘şans vermek istediklerini’ söyledi.

‘BAŞKAN PUTİN'DEN MEMNUN DEĞİLİM’

Rusya-Ukrayna Savaşına da değinen Trump, "Bu savaş asla başlamamalıydı. Başkan Putin’den memnun değilim. Geçen hafta 7 bin insan öldü. Çoğu asker ama bunlar canlar. Eğer bunu durdurabilirsem, bu insanlık için en büyük görev olur" ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda, “Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar" dedi.

NETANYAHU'DAN MAMDANİ'YE YANIT

New York Belediye Başkanı seçilmesi halinde kente geldiği takdirde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararı uyarınca kendisini tutuklayabileceği mesajı veren Mamdani hakkında Netanyahu, "New York'a Başkan Trump ile gideceğim" diye konuştu.

Trump da Mamdani hakkındaki eleştirilerini yineleyerek Mamdani'nin 4 Kasım'daki seçimleri kazansa bile Beyaz Saray'a ihtiyaç duyacağını bildirdi. Trump, "Her şey Beyaz Saray'dan geçiyor. Beyaz Saray aracılığıyla paraya ihtiyacı var. Uslu dursa iyi olur yoksa başı büyük belaya girer" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU, TRUMP'I NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERDİ

Netanyahu görüşmeden önce Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.

Netanyahu, Trump'tan önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir görüşme yaptı.