Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ve Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında 06-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında Van’da “Türkçe Yaz Okulu Programı” düzenlenecek.

Öğrencilerin yaz tatilinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için düzenlenen kısa süreli, yoğunlaştırılmış dil eğitim programları olan yaz okulları genellikle akademik derslerin yanı sıra spor, sanat veya teknoloji gibi alanlarda etkinlikler de sunuyor.

Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkiye’de 40’a yakın üniversite ile ortak yürüttüğü program kapsamında bin uluslararası öğrenci, Türkçe dil eğitimi alırken aynı zamanda Türk kültürünü de tanıma fırsatı bulacak.

Van YYÜ, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından organize edilecek programa on dört farklı ülkeden yabancı uyruklu öğrencinin katılması beklenirken, program boyunca öğrencilere ders ve uygulamalar dışında Van’ın tarihi, doğal güzellikleri, kültürü, edebiyatı ve geleneksel sanatları tanıtılacak. Öğrenciler aynı zamanda düzenlenecek geziler ve sosyal etkinliklerle Türk kültürü, tarihi ve günlük yaşamını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Ülkelerin geleceği ülkeler arasında İspanya, Meksika, Japonya, Fas, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Mısır, Rusya, Sırbistan, Ürdün bulunuyor.