Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 8 Eylül 2025'te başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönemdeki ara tatil ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu 26 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak.

Okulların son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimleri için çalışma yürüten MEB, "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı" hazırladı.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında "erdem-değer-eylem" çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler, eğlenerek öğrenecek.

Velilere külfet çıkarmadan, okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istenen faaliyetlerle, öğrencilere oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Öğretmenler mesleki çalışma seminerini çevrim içi yapacak

Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" çevrim içi düzenlenecek.

Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına devam edildi

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 184 milyon ders kitabını okullara dağıttı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredatın öğretim programları, bu eğitim öğretim yılında ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda kademeli olarak uygulandı.

MEB, yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu eğitim öğretim yılında okullarda "kıyafet uygulaması" da başlattı.

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki okul kıyafetleri, velilere maddi külfet haline gelmesini önlemek amacıyla okul aile birliği ile öğretmenler kurulundan görüş alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüklerince belirlendi.

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri yapıldı

Bakanlıkça, bu eğitim öğretim yılı, "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film tüm okullarda gösterildi ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı.

MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca çevre ve sürdürülebilirlik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla tüm okullarda "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliklerini hayata geçirdi.

Eylülden hazirana kadar her ay farklı bir temanın işlendiği uygulama kapsamında tohum, toprak ve temiz hava, afetler ve dayanıklılık, orman, iklim değişikliği, su verimliliği, sıfır atık ve çevre gibi başlıklarda ülke genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla ramazan ayı boyunca Türkiye genelindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla kapsamlı etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerle öğrencilerin kültürel miras, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma değerleri etrafında buluşması amaçlandı. Söyleşilerden sanat etkinliklerine, geleneksel oyunlardan sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar çok sayıda faaliyet hayata geçirildi.

Ayrıca okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, nisan ayı boyunca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Maarifin Kalbinde Çocuk", mayıs ayında ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temalı etkinlikler yapıldı.

İkinci dönemin ilk haftasının teması "Bayrak Sevgisi" oldu

Bu eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk haftası bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik "Bayrak Sevgisi" temalı eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması için okul binaları Türk bayrakları ile donatıldı.

Bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlendi.

Okul dışı öğrenme desteklendi

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bültenleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube ve TRT EBA üzerinden yayın hayatına başladı.

"Haberimiz Olsun" haber bültenleriyle çocukları bilgiye doğru ve güvenilir kaynaklardan ulaşabilmeleri, edindiği bilgileri sorgulayan, ayırt eden ve ahlaki kurallar çerçevesinde kullanan bireyler olarak yetişmeleri amaçlandı. Bültenle, öğrencilerin geleneksel medyada ve dijital ortamlarda karşılaştıkları içerikleri bilgi ve medya/sosyal medya okuryazarlığı kapsamında eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmeleri de hedeflendi.

MEB, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha etkin entegre edilmesi için öğretmenlerin derste anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekanlara tek tıkla erişebileceği, sanal turlardan da yararlanabileceği "Okul Dışı Öğrenme" dijital platformunu hayata geçirdi.

Yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul-Veli Asistanı (OVA) kuruldu. Böylelikle iki mesajlaşma servisiyle hem öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesi hem de velilerin öğrencilerinin notlarına, devamsızlık ve sınav tarihi gibi bilgilerine anlık ulaşması sağlandı.

DİLİM Platformu erişime açıldı

Bu eğitim öğretim yılı kapsamında dijitalleşme alanında en son hayata geçirilen platform ise "Türkiye'nin Yabancı Dil Öğrenme Platformu (DİLİM)" oldu.

Yapay zeka destekli DİLİM, İngilizce içerikler Bakanlık bünyesindeki öğretmenler tarafından geliştirildi.

Türk kültürünü, değerlerini ve yaşam biçimini yansıtan özgün içeriklere yer verilen platformda, milli ve dini bayramlar, geleneksel yaşam unsurları ve kültürel değerler dil öğrenme süreçlerinin doğal bir parçası olarak sunuldu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların çocuklarının Türkçe ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan platformun, Türkiye'de yaşayan yabancıların Türkçe öğrenme süreçlerini desteklemesi ve Türkçenin uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunması planlanıyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınav yapıldı

Bakanlıkça, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapıldı.

1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sınavda, bu yıl velilerin onay verdiği 924 bin 191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtıldı.

Ayrıca merkezi sınavda güvenliğin artırılması amacıyla, sınav binalarının girişlerinde üst arama kontrolünün sağlanması, toplantı odalarında ise sınav evrakının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera kurulumu da gerçekleştirildi.

MEB'in takvimine göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.