Peygamber Sevdalıları Vakfı organizasyonuyla Van’da yarın Mevlid-i Nebi programı düzenlenecek.

Her yıl farklı bir temayla ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Mevlid-i Nebi etkinlikleri bu yıl ‘Direniş Önderi Hazreti Muhammed teması ve Gazze vurgusuyla’ ele alınacak.

Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen etkinlikler, Van’da final olarak gerçekleştirilerek son bulacak.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlidi Nebi’nin okunması, tiyatro gösterisi ve duaların okunacağı etkinlikler yarın (27 Nisan Pazar) saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında gerçekleştirilecek etkinliklere tüm Van halkı davet edildi.