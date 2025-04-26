WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki mutfakların Filistinlilerin günlük gıda ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'deki gıda stoklarının tükendiği, son stokların bölgedeki mutfaklara teslim edildiği ve bunların da ilerleyen günlerde tükenmesinin beklendiği belirtildi.

WFP'nin Gazze'de ekmek dağıtımı için fırınları da desteklediği aktarılan açıklamada, "31 Mart'ta WFP destekli 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi nedeniyle kapandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sınır geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle 7 haftadan fazladır Gazze'ye insani yardım girişi olmadığı vurgulanarak, "Bu, Gazze Şeridi'nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olup, zaten kırılgan olan pazarları ve gıda sistemlerini daha da kötüleştirmektedir." uyarısında bulunuldu.

Bir milyon insanı 4 ay boyunca beslemeye yetecek 116 bin metrik tondan fazla gıda yardımının sınırlar açılır açılmaz Gazze'ye getirilmeye hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Sınırların yardım ve ticaretin girişine açılması için acil önlem alınmazsa, WFP'nin kritik yardımı sona ermek zorunda kalabilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, taraflar, "sivillerin ihtiyaçlarına öncelik, yardımların Gazze'ye girmesine derhal izin vermeye ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye" davet edildi.

Gazze'deki hükümet "acil insani koridor açılması" çağrısı yaptı

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ve destekçileri, "ses ve görüntüyle belgelenmiş soykırım suçu" işlemekle suçlandı.

Açıklamada, İsrail'in 55 gündür sürdürdüğü tam abluka ve geçiş noktalarının kapalı tutulmasının kıtlığın yayılmasına ve 2,4 milyondan fazla insanın hayatını tehdit eden insani felaketin hızla derinleşmesine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze’de kıtlık artık bir tehdit değil, acı bir gerçek haline geldi. İsrail'in 55 gündür sürdürdüğü abluka, 50’si çocuk 52 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu durum, en korkunç yavaş öldürme yöntemlerinden biridir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca 60 binden fazla çocuğun ciddi düzeyde yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, 1 milyondan fazla çocuğun ise günlük açlıkla mücadele ettiği, bu nedenle zayıf düştükleri ve fiziki yapılarının bozulduğu belirtildi.

Açıklamada, binlerce Filistinli ailenin çocuklarına tek bir öğün dahi temin edemediği ve açlıktan ölüme sürüklendiği kaydedildi.

"Felaket gerçekleşmeden önceki son çağrı"

Açıklamada, "Bu, felaket gerçekleşmeden önceki son çağrıdır. Gecikmenin her türü açık bir suç ortaklığı ve insanlık adına silinmez bir utanç olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze hükümeti, 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak için acilen ve gecikmeksizin güvenli bir insani koridorun açılmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca Gazze'de İsrail tarafından uygulanan “aç bırakma ve yavaş öldürme suçlarının" araştırılması için bağımsız uluslararası komisyonların oluşturulması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in sınırları kapattığı Gazze'de açlıkla boğuşan 5 yaşındaki Filistinli Usame ölümün eşiğinde

Öte yandan, Kudüs Haber Ağı'nın X hesabından paylaşılan görüntülerde, yardım girişi olmaması nedeniyle yeterli beslenemeyen 5 yaşındaki Usame Rakab'ın Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde aşırı zayıflıktan kemiklerinin sayıldığı görülüyor.

Usame'nin annesi Menal Rakab oğlunun İsrail'in sınır kapılarını kapatmasıyla yaşanan gıda kıtlığı nedeniyle yetersiz beslenme ve emilim bozukluğundan muzdarip olduğunu söyledi.

Oğlunun sağlığının önceden çok iyi durumda ve kilosunun olması gerektiği seviyede olduğuna işaret eden Filistinli anne, "Usame, 14 ila 16 olması gerekirken 9 kiloya düştü." dedi.

İki aydır sınır kapılarının kapalı olduğunu ve hiçbir yardım alamadıklarını ifade eden acılı anne, Usame'nin günlük olarak yumurtaya ve ete ihtiyaç duyduğunu ancak yumurtanın 3 dolar, etin kilosunun ise 120 ila 150 dolar civarında olduğunu anlattı.

Oğlu ölümle burun buruna gelen Filistinli anne Rakab, "Fiyatlar çok yüksek ve Usame'ye ihtiyaçlarını almaya gücüm yetmiyor." diye konuştu.

Doktor Ahmed Abdulhalık el-Ferra ise yetersiz beslenme nedeniyle Gazze'de bütün bir neslin odaklanma sorunu yaşayacağını, zihinsel yetilerinin olumsuz etkileneceğini belirtti.

Gazze'deki çocukların yetersiz beslendikleri için kronik olarak kan değerlerinde düşüklük ve vitamin eksikliği olduğuna dikkati çeken doktor Ferra, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki çocuğun beyni ilk 3 yılda şekilleniyor. İlk 3 yıl eğer çocuk temel gıdalardan yoksun kalırsa çocuğun beyin yapısında kalıcı hasarlar oluşur. Sonradan bu temel gıdalara erişilse bile değişen bir durum olmaz."

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.

İsrailli milletvekili: "Gazzelileri aç bırakmak ve sürgün etmek görevimiz"

Aşırı sağcı Saada, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda Tel Aviv yönetiminin 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saada, 10 ülkenin Gazze'de yaşayan Filistinlileri kabul etmeyi istediğini iddia ederek, "Görevimiz Gazzelileri sürgün etmek." ifadesini kullandı.

Sunucunun sözlerini anımsatması üzerine Saada, "Evet, Gazze sakinlerini aç bırakacağım, evet kesinlikle. Bu bizim görevimiz. Gazze sakinlerini aç bırakmak istiyorum, tam bir kuşatma uygulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Gazzelileri aç bırakma ve sürgün etme sözleri nedeniyle uluslararası eleştirilere maruz kalmaktan endişe duyup duymadığı sorulan Saada, "Hadi canım sende bu sıkıcı. Artık Yahudilerle ilgilenmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

İsrail 54 gündür Gazze'ye yardım girişini engelliyor

İsrail yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta bölgeye insani yardım girişlerini durdurmuştu.

O tarihten bu yana 54 gündür Gazze'ye bir koli insani yardımın dahi girişine izin verilmedi. Yardım girişlerine izin verilmemesi nedeniyle İsrail saldırıları altındaki Gazze'de gıda, ilaç, suyun yanı sıra yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

İsrail kabinesinin Gazze'ye uyguladığı insani yardım ambargosunu sürdürme kararı aldığı bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insani yardım ambargosunun yalnızca "Hamas'a ulaşmayacağı garanti edildikten sonra" kaldırılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin soykırımla mücadele ettiği Gazze Şeridi'ne herhangi insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyarıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu ifade etmişti.

Adalet Bakanı Levin'den Genelkurmay Başkanı Zamir'e sert sözler

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Adalet Bakanı Yariv Levin'in dün gece yapılan kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sert sözlerle yüklendiği bildirildi.

KAN'a göre, Adalet Bakanı Yariv Levin, Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunu kaldırmaları halinde yardımların dağıtımında İsrail ordusunun rol alması fikrine karşı çıkan Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e çıkıştı.

Zamir'i kararlara itaat etmemekle suçlayan Bakan Levin, "Bize, 'Kararları siz vereceksiniz, kararları siz vereceksiniz' dedikten sonra kararlar alındığında 'Bu görevi yerine getirmeyeceğiz' diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Salı yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, aşırı sağcı Bakan Betzalel Smotrich, Zamir ile Katz arasındaki tartışmaya sinirlenerek genelkurmay başkanını azarlamıştı.

Smotrich, Bar'ı protesto ederek kabine toplantısını tekrar terk etti

Aşırı sağcı Bakan Smotrich'in dünkü kabine toplantısını, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar konuşurken protesto için Güvenlik Kabinesi toplantısında yaptığı gibi terk ettiği bildirildi.

Maariv gazetesi, salı günü düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında, Bar konuşmaya başladığında Betzalel Smotrich'in salonu terk ettiğini, Zamir'i de sert sözleriyle provoke ettiğini aktarmıştı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Gazze'de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaştık"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım ambargosunu sürdürdüğü Gazze'de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaşıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaştık" ifadesini kullanan Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze Şeridi'ndeki kaynaklarının tükendiğini ve yardım koridorlarında bir milyon insanı beslemeye yetecek kadar gıda olmasına rağmen bunların ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığını kaydetti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Durum, tıbbi malzemeler için de aynı, tükeniyorlar. 16 DSÖ kamyonu Gazze'ye girmeyi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'de herhangi bir insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 375 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 439'a, yaralıların sayısının da 117 bin 416'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.