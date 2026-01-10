Van’da yeni yılla birlikte ulaşım, pide ekmek, çörek, kıymalı pide, lahmacun ve lavaş ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Şehir içi ulaşım zamlarının ardından ilçeler arası ulaşımda da fiyat artışı yapılmıştı. Van’da son olarak pide ekmeği, tandır ekmeği, lahmacun, porsiyon pide ve kıymalı gibi ürünlere de zam geldi.

Vanlıların yoğun olarak tükettiği tandır ekmeğine yapılan zamla pirlikte 1 adet lavaş ekmek 10 TL oldu.

Geçtiğimiz günlerde 200 gram pide ekmeği 15 TL’ye, çörek ise 20 TL’ye yükselmişti. Yapılan zamlara gerekçe olarak da artan maliyetler gösterildi.

Fırıncılar Odası, yapılan artışların artan maliyetlerden kaynaklandığını açıkladı.

Son zamlarla birlikte güncel fiyatlar ise şöyle;

Çiftli pide ekmeği (400 gr): 30 TL

Çiftli çörek (300 gr): 40 TL

Tandır ekmeği (80 gr): 10 TL

Kıymalı pide (100 gr): 80 TL

Lahmacun pide (100 gr): 85 TL

Porsiyon karışık pide ve çeşitleri (300 gr): 275 TL

Porsiyon kuşbaşılı pide (300 gr): 275 TL

Kiremitte kuşbaşı, köfte, tavuk (200 gr): 250 TL

Kıymalı (malzemesi müşteriye ait, hamur ve işçilik fırıncıya ait – 60 gr): 10 TL