Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van'da Aile Destek Merkezleri arasında en fazla kursiyerin Erciş'te olduğunu söyledi.

Bu durumdan mutluluk duyduklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, "İlçemizdeki organize sanayi bölgesinde birçok fabrika faaliyet göstermektedir. Kurslarda eğitim görenler bu farikalarda çalışabilir. Böylelikle kurslarda verilen eğitimin faydasını görüyoruz. Kurslarda kızlarımızın sadece çeyizlerini hazırlamasını değil, meslek öğrenip ayaklarının üzerinde durmasını istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün destekleriyle aile destek merkezlerinde eğitimlerin verildiğini belirtti.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halis Özdaş da vatandaşların taleplerine göre kurslar açtıklarını, okuma yazma bilmeyenlerin sayısını azaltmak için sürekli çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Müzik dinletisinin ardından yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yapan Mehmetbeyoğlu, ürünler hakkında kursiyerler ile usta öğreticilerden bilgi aldı.AA