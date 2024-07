Kira fiyatlarındaki artış, konut aidatlarına da yansıdı. En önemli gider kalemi olan personel maaşları nedeniyle aidatlar yükselirken, asansör bakım ücretleri de tavan yaptı. Son yıllarda aile bütçelerini zorlayan giderlerden biri de aidatlar olurken, geçmişte yılda bir kez artan aidatlara artık ara zam da yapılıyor.

Site ve apartmanlarda en önemli giderlerden biri de ortak gider ve asansör bakım ücreti oldu. Kira fiyatlarının yanında artan ortak gider ücretleri de ev sahiplerini zorluyor. Kira fiyatlarının yanında apartman ve site aidatlarına da aynı oranda zam olarak yansıtılmasının yanı sıra, asansör bakım ücretlerinin de arttırılması site sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Van'da son zamanlarda artış gösteren kira fiyatları, kiracıları kara kara düşündürmeye devam ederken, ortak gider ve asansör bakım ücretleri ise her geçen gün artmaya devam ediyor.

"BU ARTIŞLAR NORMAL DEĞİL"

Konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan site sakinleri, "Rutin bakım uygulamasında hiçbir değişiklik yapılmamasına rağmen asansör bakım ücretleri her geçen gün artıyor. Kira fiyatlarının yanı sıra ortak gider ve asansör bakım ücretleri de had safhaya ulaştı. Artık neye yetişeceğimizi bilmiyoruz. Her ay ortak gider ve asansör bakım ücretleri artıyor. Artık gelirlerimiz, giderlerimize yetmiyor.

Özellikle asansör bakım ücretleri tavan yaptı diyebiliriz. Rutin bakım uygulamasında hiçbir değişiklik yapılmamasına rağmen fahiş artış yaşanıyor. Bu artışlar normal değil. Apartmanda oturanların çoğunun geliri belli zaten. Fiyatlar önceki yıllara oranla 15-20 kat arttı" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak sektör uzmanları, apartman görevlisinin maaşı, elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin maliyetlerinde yaşanan artışlar ve temizlik malzemeleri ile bakım aletlerinin fiyatlarında görülen yükselişlerin aidat maliyetlerine zam olarak yansıtıldığını belirtti.