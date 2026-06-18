Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 oranında azalarak 63 bin 137 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 19 bin 754 olarak kayda geçti. Diğer konut satışları ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 oranında azalarak 73 bin 579 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak bildirildi.

VAN’IN KONUT SATIŞ VERİLERİ;

TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Mayıs ayında Van’da toplam 796 konut satışı gerçekleşti. Bu yılın Nisan ayında ise Van’da toplam 832 konut satışı gerçekleşmişti. Van’da 2026’nın Mayıs ayında satılan konut satışları, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 4,3 oranında azalış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde ise Van’da 870 konut satışı gerçekleşmişti. Buna göre, 2026 yılı Mayıs ayında 796 konut satışı ile geçen yılın aynı ayına kıyasla satışlar yaklaşık yüzde 8,5 oranında azalış gösterdi.

Van’da bu dönemde satışı gerçekleşen ipotekli konut sayısı ise 151 olarak verilerde yer aldı.

Mayıs ayında Van’da el değiştiren 796 konutun 391’ini ilk el satışlar, 405’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Raporda yer alan bilgilere göre, ikinci el konut satışları Van’da toplam satışlar içerisindeki ağırlığını önceki aylarda olduğu gibi bu dönemde de korudu.

Aynı dönemde Van’da toplam 116 işyeri satışı da gerçekleşti. Bu satışların 38’i ilk el, 78’i ise ikinci el işyeri satışlarından oluştu.