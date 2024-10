Artan salgın hastalıklara karşı vitamin takviyesi yapmak isteyen vatandaşların kış meyvelerine ilgisi arttı.

Bağışıklık sistemini güçlendirme gibi birçok faydası bulunan kış meyvelerinde fiyatlar ise vatandaşın bütçesini zorlar nitelikte.

Fiyatları yüksek olmasına rağmen, manav ve marketlerde yer almaya başlayan portakal, mandalina, elma, armut, ayva, cennet hurması ve benzeri birçok kış meyvesine vatandaşların ilgisi artıyor.

Protein kaynağı olarak görülen cennet hurması kilogram fiyatı 65 liradan satılırken, A, C ve K vitaminleri bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde destekleyici rol oynayan armutun kilogram fiyatı ise 75 liradan satılıyor. A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla bilinen ayvanın kilogram ücreti 65 lira, A, C vitamini, K, B vitaminleri ve folik asit gibi besin değerleri yüksek olan Nar ise 35 liradan satılıyor.

Elmanın kilogram satış ücreti 30 lira, mandalinanın kilogram ücreti ise 35 liradan tezgahlarda yer alıyor.