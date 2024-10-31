Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 191 milyar 754 milyon dolar, ithalat yüzde 8,1 azalarak 252 milyar 183 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Eylül ayında yüzde 2,9 artarak 20 milyar 231 milyon dolardan, 20 milyar 819 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,5 artarak 20 milyar 286 milyon dolardan, 21 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Eylül ayında 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,7 artarak 42 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,2 oldu.

VAN’IN İTHALAT-İHRACAT VERİLERİ

Van geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ithalat çıktısını düşürdü. Van’ın ihracat girdisi de hem bir önceki aya göre hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2024 yılı Eylül ayında ihracat girdisi 1 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Verilere göre Van’ın, 2023 yılı Eylül ayı ihracat girdisi 1 milyon 568 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Van’da 2024 yılı Eylül ayında ithalat çıktısı 1 milyon 880 bin dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Eylül ayında Van’da toplam ithalat çıktısı 2 milyon 435 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Van’ın ihracat rakamları 21 milyon 381 bin dolara ulaşırken, aynı dönemin ithalat rakamları 29 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti.