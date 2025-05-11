Yılın her günü mesai yapan çiçekçilerin mesaileri özel gün ve haftalarda yoğunlaşıyor. Anneler Günü de çiçekçilerin en yoğun zamanlarından biri oluyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlandığından 2025 yılında Anneler Günü 11 Mayıs’a denk geldi.

Bugün için hazırlıklarını günler öncesinden yapan çiçekçiler, müşterilerini rengarenk çiçeklerle karşılıyor.

Çiçekçilerde, annelere alınabilecek en güzel hediyelerden biri olan çiçekler de demet demet satılıyor. Van’da Anneler Günü için en çok papatya ve gül satıldığı öğrenilirken, saksı çiçekleri de satılan çiçeklerin başını çekiyor.

“YOĞUNLUĞUMUZ ARTTI”

Çiçekçi esnafı Şevket Dayan, “Tüm özel günlerde olduğu gibi Anneler Gününde de yoğunluğumuz var. Anneler Günü ve benzeri özel günlerde yoğunluğumuz birkaç gün öncesinden başlıyor. Annelerin yeri farklı olduğu için insanlarımız daha çok bugüne önem veriyor. Yerinde gelip çiçek bakıp alanlar da oluyor, online olarak bize ulaşanlar da oluyor. Özellikle online üzerinden daha çok ilginin olduğunu da söyleyebiliriz. Fiyatlar ise hazırlanan ürüne göre değişkenlik gösteriyor. Güller 80-100 TL’den başlıyor. Saksı çiçekleri de 250 TL’den başlıyor 4 bin TL’ye kadar çıkıyor.” dedi.