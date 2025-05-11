Yazar, yazılı açıklamasında, "11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

İklim değişikliği, kuraklık, zararlılar, hastalıklar ve artan nüfus gibi küresel tehditlere karşı insanlığı bitki ıslahının kurtaracağını vurgulayan Yazar, bu işin yalnızca klasik melezleme tekniklerinden ibaret olmadığını ifade etti.

Yazar, moleküler markör destekli seleksiyonlar, gen düzenleme, yapay zekayla veri analizine kadar geniş bir bilimsel yelpazeyle çalıştıklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin yerel genetik kaynaklarının bu çalışmalarda kullanılmasının, tarımsal bağımsızlık için kritik olduğunun altını çizdi.

Çalışmaların stratejik önemine işaret eden Yazar, "Geliştirilen yeni çeşitler, çiftçiye yüksek gelir, tüketiciye sağlıklı ürün, ülkeye ise stratejik tarımsal güç sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli tohumun gelecek garantisi olduğunu ve çeşitli tehditlere karşı kalkan görevi gördüğünü vurgulayan Yazar, ülkenin farklı iklim yapısı, genetik çeşitliliği ve köklü tarımsal geleneğiyle bitki ıslahında dünya çapında söz sahibi olabileceğini bildirdi.

Her yeni bitki çeşidinin büyük çabalar sonucu elde edildiğine dikkati çeken Yazar, şunları kaydetti:

"Gıda israfının azaltılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması için bitki ıslahı çok yönlü bir görev üstleniyor. Genom düzenleme ve akıllı tarım teknolojileri bu alanda yeni bir çağ başlatıyor. BİSAB olarak hem bilimsel hem de sosyal sorumluluk perspektifiyle hareket ediyoruz. Genç araştırmacıların desteklenmesi, AR-GE yatırımlarının artırılması ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Her yeni bitki çeşidi, büyük bir emek ve bilimsel çabanın ürünüdür. Bitki ıslahçılarımızın bilgisi ve sabrı sayesinde, daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir tarım geleceğine hep birlikte ilerliyoruz."