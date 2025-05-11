ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

Pakistan'dan ateşkes açıklaması

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dar, iki ülke arasındaki ateşkes konusunda açıklama yaptı.

Dar, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" ifadesinin ardından Pakistan'ın her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba gösterdiğini vurguladı.

Hindistan'dan ateşkes açıklaması

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında, Pakistan ve Hindistan arasındaki askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.

İki ülkeden askeri yetkililerin yerel saatle 15.35'te iletişime geçtiğini belirten Misri, "Her iki tarafın da yerel saatle 17.00'den itibaren karada, havada ve denizde tüm askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

Misri, her iki taraftan ilgili yetkililere bu mutabakatın hayata geçirilmesi için talimatlar verildiğini aktararak, yetkililerin 12 Mayıs'ta tekrar görüşeceğini kaydetti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan'ın çatışmaların ve askeri operasyonların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Misri, Hindistan ve Pakistan arasında son birkaç gündür devam eden askeri eylemlerin durdurulması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Anlaşmanın Pakistan tarafından ihlal edildiğini savunan Misri, Hint ordusunun buna "misillemede" bulunduğunu söyledi.

Pakistan, ateşkes ihlali iddialarını reddetti

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Bizim tarafımızdan ateşkes anlaşmasının ihlali söz konusu değildir." ifadesini kullanan Tarar, Pakistan halkının "Hindistan'a karşı kazandıkları zaferi" kutladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance​​​​​​​ ile birlikte son 48 saat içerisinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dahil üst düzey Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ​​​​​​​aktaran Rubio, "Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Rubio, iki tarafın, geniş kapsamlı meseleler hakkında görüşmelere başlayacağını belirterek, Modi ve Şerif'i barış yolunu tercih ettikleri için takdir etti.

BM, ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, iki ülke arasında varılan anlaşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını mevcut düşmanlıkların sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmanın kalıcı barışa katkıda bulunması ve iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden sorunların ele alınmasına elverişli bir ortam oluşturmasının umulduğu belirtilen açıklamada, BM'nin, bölgede barış ve istikrarı teşvik etmeyi amaçlayan çabaları desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE ve Bangladeş, ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyduğunu belirten Suudi Arabistan, anlaşmanın "bölgede güvenliğin ve barışın yeniden sağlanmasına" katkıda bulunmasını ümit ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, anlaşma konusunda her iki tarafın "sağduyulu ve kontrollü" davranması gerektiğine dikkati çekerek, anlaşmazlıkların iyi komşuluk temelinde diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi konusunda destek verdiğini kaydetti.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed de, yazılı açıklamasında Pakistan ile Hindistan arasında ateşkese varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gelişmenin "Güney Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın artırılması" konusunda katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Bin Zayed, "Her iki ülkenin ve bölgenin yararına olacak şekilde, iki ülkenin kalıcı ateşkese bağlı kalma konusunda kararlı ve sağduyulu davranacağına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i derhal yürürlüğe giren ateşkes konusunda anlaşmaya vardıkları ve diyalog başlatma kararı aldıkları için içtenlikle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bölgesel istikrarın önemini vurgulayan ve ateşkesten duyduğu memnuniyeti aktaran Yunus, "Bangladeş, iki komşusunun farklılıklarını diplomasi yoluyla çözmesine destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya iki ülke arasındaki ateşkesteki etkin arabuluculukları dolayısıyla teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin yapıldığını duyurdu.

Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etti.