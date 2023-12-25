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Van’da hafta sonu rüzgar ve kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilçede tipi şeklinde ve yoğun olarak yağan kardan dolayı eğitime ara verilmek durumunda kalınırken, birçok yerleşim yerinin de yolu ulaşıma kapandı.

451 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 3 mezra yolu, Başkale ilçesinde 9 mahalle, 13 mezra yolu, Çaldıran ilçesinde 27 mahalle 14 mezra yolu, Çatak ilçesinde 21 mahalle 78 mezra yolu, Erciş ilçesinde 50 mahalle, 34 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle yolu, Gürpınar Hoşap –Güzelsu’da 22 mahalle 31 mezra yolu, Gürpınar Kırkgeçit’te 15 mahalle 43 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 20 mahalle, 6 mezra yolu, Özalp ilçesinde 34 mahalle, 18 mezra yolu ve Saray ilçesinde 11 mahalle 1 mezra yolu olmak üzere 210 mahalle, 241 mezra, toplamda 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çaba harcıyor.