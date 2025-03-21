Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van’da bugün aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini paylaşırken, yarın için de kar yağışı tahmin ediliyor.

Verilere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ilinin güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışlı olması bekleniyor.

Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(50-70km/sa) şekilde esmesi öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, sıklıkla yaptığı uyarıları da tekrarladı. Buzlanma ve don uyarısına ilişkin; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar uyarısı için de; “Bölgemizde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esen rüzgarın akşam saatlerine kadar Van ve Hakkari illerinde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara(ulaşımda aksama, çatı uçması saba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerini paylaştı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısında da bulunarak; “Bölgemizde devam eden yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ilinin güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışlı olması beklenmektedir” paylaşımı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesi için de şu uyarıyı yineledi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteorolojiye göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı