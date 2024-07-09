Günümüzün en önemli hastalıklarından biri olan kansere karşı erken teşhis ile önlem almak için başlatılan kanser taramalarının yanı sıra; toplumda farkındalık oluşturmak, kanserle mücadelede etkili yöntemler ve kanserden korunmanın yollarının anlatıldığı çalışmalar sürüyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezine getirilen kadınlara meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları ücretsiz bir şekilde yapılırken aynı zamanda kadınların sağlık merkezlerinden ücretsiz şekilde yararlanabileceği sağlık hizmetleri de aktarıldı.

Bunun yanı sıra 50 ila 70 yaş arasında olan erkek vatandaşlar için ise kolon kanseri taraması yapılarak, kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturuldu. Ayrıca “erken teşhis hayat kurtarır” vurgusu yapıldı.

Çalışmaların, belli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.